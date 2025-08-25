San Martín de Tucumán afronta esta noche una visita de riesgo ante All Boys en el barrio porteño de Floresta, correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional – Zona A. El encuentro se jugará desde las 21:05 en el estadio Islas Malvinas y estará a cargo del árbitro Javier Alberto Delbarba, en un duelo que ambos equipos necesitan ganar por motivos distintos.

Tras un período de incertidumbre que lo relegó en la tabla, San Martín recuperó impulso con el triunfo sobre Deportivo Maipú y sumó 43 puntos; de obtener una nueva victoria esta noche alcanzaría 46, lo que le permitiría distanciarse de San Miguel y acercarse a Atlanta, que se ubica segundo. El equipo tucumano buscará confirmar la mejora en su rendimiento y mantener su presencia entre los primeros puestos.

All Boys, con 33 unidades, llega en busca de resultados positivos para escalar posiciones y mejorar una campaña irregular. Con el respaldo de su público en Floresta, intentará imponer su juego y sumar de a tres para volver a ilusionarse con los puestos de clasificación, frente a un rival que asoma como candidato.