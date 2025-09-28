Con la necesidad de sumar un punto de los seis que quedan en juego para asegurar su clasificación al Reducido, San Martín de Tucumán recibirá este domingo desde las 20.30 a Quilmes, en el estadio La Ciudadela, por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional. El partido será televisado por TyC Sports.

El equipo dirigido por Mariano Campodónico viene de caer ante Racing de Córdoba y acumula una campaña irregular desde que el exdelantero asumió el cargo: cuatro derrotas, dos victorias y dos empates. Esta racha negativa provocó una fuerte caída en la tabla, y el "Santo" hoy ocupa el penúltimo lugar entre los equipos que estarían ingresando al Reducido por el segundo ascenso.

Enfrente estará Quilmes, uno de los clubes históricos de la categoría, que ya aseguró su permanencia, pero llega sin chances de clasificar a los playoffs. Será su último partido como visitante en esta temporada.

Posibles regresos y novedades en San Martín

En el conjunto tucumano podría reaparecer Darío Sand como titular, tras superar una molestia en la pantorrilla derecha que lo dejó afuera durante dos semanas. El capitán fue reemplazado ante Racing por Nicolás Carrizo, quien volvería al banco de suplentes.

También regresa a la convocatoria Aníbal Paz, ya recuperado de una lesión. Junto a él vuelven Axel Bordón y Gabriel Hachen, mientras que salen de la lista Juan Jaime, Hernán Zuliani, Federico Murillo y Leonardo Monje.

¿Dónde ver el partido San Martín vs Quilmes?

El encuentro será arbitrado por Lucas Cavallero y podrá verse en vivo por TyC Sports, tanto por señal de cable como por TV satelital. Además, estará disponible en la plataforma de streaming TyC Sports Play, aunque para acceder se necesita contar con usuario y contraseña habilitados por alguna empresa de TV paga.