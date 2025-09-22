La ilusión que había despertado la goleada ante Atlanta se tornó efímera cuando, en Nueva Italia, San Martín mostró una producción opaca y sucumbió 1-0 frente a Racing, un resultado que complica sus chances de certificar la clasificación al Reducido que otorga un ascenso a la Liga Profesional; el tanto que definió el encuentro lo convirtió Sergio González para los locales, mientras que en la última jugada el Turbo Rodríguez tuvo la ocasión para empatar y la desperdició, dejando al equipo con preguntas sobre su rendimiento a la hora de gestionar los momentos decisivos.

Las posiciones