Por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, San Martín enfrentará esta tarde a Colegiales, desde las 19:00, en el estadio Libertarios Unidos, en Munro. El encuentro será televisado por TyC Sports.

El equipo tucumano llega golpeado: viene de una dura caída por 3-0 frente a Arsenal en La Ciudadela, resultado que profundizó una campaña marcada por la irregularidad. A pesar de haber liderado el grupo en las primeras 10 fechas sin conocer la derrota, el "Santo" fue perdiendo consistencia y arrastra una preocupante racha negativa.

Lejos de casa, los números tampoco acompañan: San Martín no gana como visitante desde hace cuatro partidos y apenas cosechó un punto de los últimos doce en disputa.

Enfrente estará Colegiales, un rival modesto pero necesitado, que pelea por evitar el descenso y ve en este cruce una oportunidad para sumar y seguir con vida en su objetivo principal: mantener la categoría.

Últimos partidos de Colegiales

Güemes 1 - 0 Colegiales, domingo 31 de agosto de 2025, Primera Nacional.

Colegiales 0 - 0 Patronato, domingo 24 de agosto de 2025, Primera Nacional.

Ferro Carril Oeste 1 - 0 Colegiales, viernes 15 de agosto de 2025, Primera Nacional.

Últimos partidos de San Martín

San Martín (Tucumán) 0 - 3 Arsenal, domingo 31 de agosto de 2025, Primera Nacional.

All Boys 0 - 0 San Martín (Tucumán), lunes 25 de agosto de 2025, Primera Nacional.

San Martín (Tucumán) 2 - 1 Deportivo Maipú, miércoles 20 de agosto de 2025, Primera Nacional.

¿A qué hora juegan Colegiales vs. San Martín?

El partido se disputará el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 19:00 en el estadio Libertarios Unidos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina.

¿Por dónde ver en vivo Colegiales vs. San Martín?

El partido será transmitido por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play.

Arbitraje