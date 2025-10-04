San Martín visita a San Miguel

El estadio Malvinas Argentinas en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, será el escenario del duelo que enfrentará a San Miguel con San Martín en el marco de la última fecha de la fase regular del torneo de la Primera Nacional.

El duelo entre el Ciruja y el Trueno Verde se jugará desde las 15:30 horas y contará con el arbitraje de Javier Delbarba.

Los dirigidos por Mariano Campodónico que hoy tienen 48 puntos y se ubican en el séptimo lugar intentarán ir por el tercer puesto. Su rival de esta tarde también va por ese mismo objetivo (49). Por eso, el Santo debe ganar y esperar una combinación de resultados de los otros equipos que también pelean por ese lugar: Tristán Suárez (49), Gimnasia y Tiro (48) y Patronato (48).

Terminar lo más alto posible permite tener la posibilidad de jugar como local y tener ventaja deportiva en el torneo reducido.

Los convocados