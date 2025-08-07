Tras su eliminación de la Copa Argentina al perder el fin de semana pasado por 3 a 0 con River en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, San Martín enfoca su mente en el torneo de la Primera Nacional.

El Ciruja visitará al puntero de la Zona A, Deportivo Madryn, el próximo domingo a partir de las 15:30 horas. Los dirigidos por Mariano Campodónico intentarán volver a sumar de a tres y acortar distancias con el equipo del sur del país.

Mientras tanto, este jueves se conoció cuándo se jugará el encuentro que el Santo tiene postergado contra Deportivo Maipú de Mendoza. El duelo con el Cruzado que se disputará en La Ciudadela será el miércoles 20 de agosto a partir de las 21:30 horas.