Santiago del Estero: un piloto murió tras un choque en cadena en una carrera de motos

Un joven piloto murió luego de un brutal choque en una carrera de motos este fin de semana en Santiago del Estero.

El dramático episodio ocurrió durante una competencia en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora. La secuencia quedó registrada por un espectador que capturó el momento exacto del impacto.

En el video, que dura apenas unos segundos, se puede observar como uno de los competidores perdió el control de su moto en plena curva y embistió a otro corredor.

Esto provocó un choque en cadena que involucró a varios de los motociclistas que iban detrás. Los pilotos fueron cayendo e inclusive uno de ellos voló por el aire.

Enseguida, quienes estaban presentes se acercaron para asistir a los heridos. Lucas Subirats, un joven jujeño de 26 años, fue trasladado de urgencia con traumatismos graves al Hospital Colonia Dora y posteriormente derivado al Hospital Zonal de Añatuya. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación, perdió la vida.

La fiscalía de turno de Añatuya junto con personal policial trabajan en la investigación para establecer las causas del accidente y las eventuales responsabilidades.

En el choque al menos cinco pilotos terminaron involucrados y con lesiones de distinta consideración. Todos fueron dados de alta en el transcurso del día y el último permaneció internado hasta anoche.

Desde la Municipalidad de Perico, localidad a la que pertenecía el joven fallecido, expresaron su pesar y acompañamiento a la familia: “Hasta siempre, Lucas Subirats. Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”, expresaron en un comunicado oficial.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento, deseando que encuentre paz y consuelo. Que brille para él la luz que no tiene fin”, completaron.

Sumado a ello, vecinos, amigos y allegados despidieron al chico a través de las redes sociales. “Que en paz descanses, mi amigo, un abrazo gigante al cielo por vos, campeón”, escribió un joven. /TN