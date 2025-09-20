En un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, Barracas Central perdió 1-0 con Sarmiento, tanto de Carlos Villalba, en condición de local y no pudo quedar puntero en soledad de la Zona A. Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron con 15 puntos al igual que Unión que aún debe jugar.

Por su parte, el Verde llegó a las 12 unidades en la Zona B. En cuanto a la tabla anual, el Guapo sigue dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana con 41 puntos, mientras que los de Junín cosechan 27 y encontraron oxígeno con respecto al descenso por esa vía.

En una de las últimas jugadas del encuentro, el local lo empataba. Nicolás Demartini establecía el 1-1 con un cabezazo, pero se encontraba en posición fuera de juego y la jugada fue anulada a instancias del VAR. Finalmente, no hubo más emociones y los visitantes se llevaron tres puntos valiosos.