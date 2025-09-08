Scaloni confirmó que otro histórico de la Selección argentina jugará su último partido de Eliminatorias

Nicolás Otamendi confirmó que el partido ante Venezuela fue, al menos en Argentina, su último encuentro oficial con la Selección. “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina”, dijo el defensor en zona mixta luego del triunfo 3-0. Otamendi contó que se preparó mentalmente para la despedida: “Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente”.

El central cerró su intervención con una frase que resumió su mirada: “El show debe continuar, pero estoy feliz con el resultado”. El jugador del Benfica se retira con una extensa trayectoria en la Albiceleste: 127 partidos, siete goles y tres asistencias desde su debut, y la presencia en los cuatro títulos obtenidos con Lionel Scaloni al mando.

El propio seleccionador argentino también destacó el valor del defensor y confirmó que, como sucedió con Lionel Messi, esa podría haber sido la última vez de Otamendi en las Eliminatorias en Argentina. “Es verdad que Otamendi va a jugar su último partido de Eliminatorias. Con todo lo de Leo nos olvidamos todo lo que representa para nosotros”, señaló el entrenador y explicó que, pese a su intención de darle descanso, conversaron y el zaguero quiso jugar. “Se merece todo el reconocimiento y sin dudas será el capitán mañana”, afirmó.

El técnico resaltó además su aporte fuera del campo: “Es uno de los que nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho”. Con esas palabras, la despedida de Otamendi en casa quedó marcada por el afecto de compañeros y cuerpo técnico, y por la certeza de un capítulo importante que cierra en la historia reciente del seleccionado.