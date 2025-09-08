Scaloni mueve fichas: sin Messi ni Cuti Romero, Argentina define su once ante Ecuador

La Selección argentina volvió a entrenarse este domingo en Ezeiza, a un día del viaje rumbo a Ecuador, donde disputará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026. Con la clasificación ya asegurada, el cuerpo técnico busca cerrar el certamen con una buena imagen y dar rodaje a algunas variantes en el equipo.

La jornada comenzó en el gimnasio, con trabajos de activación física, y luego se trasladó al campo principal, donde los futbolistas realizaron ejercicios técnicos en grupos. Más tarde, el foco pasó a labores tácticas, con énfasis tanto en la solidez defensiva como en la definición ofensiva. El entrenamiento cerró con fútbol reducido, utilizando comodines en las bandas para reforzar la toma de decisiones en espacios reducidos y la circulación colectiva.

Este lunes a las 10, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa y luego supervisará la última práctica antes de que el plantel emprenda viaje hacia Quito por la tarde-noche.

Scaloni prueba variantes sin Messi ni Cuti Romero

Tras la goleada 3-0 frente a Venezuela en el Monumental, el entrenador ya tiene en claro dos bajas clave para el duelo ante la “Tri”: Lionel Messi, que descansará para recuperar energías, y Cristian “Cuti” Romero, quien no podrá estar por acumulación de amarillas.

En la zaga, Leonardo Balerdi aparece como el reemplazante natural de Romero. En ataque, Lautaro Martínez se perfila como titular en lugar de Messi. Otro cambio posible es el ingreso de Alexis Mac Allister, ya recuperado de una molestia muscular y ausente ante Venezuela por demoras en su vuelo desde Inglaterra. El mediocampista de Liverpool tiene grandes chances de volver al once inicial.

En tanto, hay una vacante en el mediocampo ofensivo, donde pelean por un lugar Thiago Almada, Nico Paz y el juvenil Franco Mastantuono, quien podría sumar minutos en el cierre de las Eliminatorias.

Posible formación de Argentina ante Ecuador:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.