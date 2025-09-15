Se celebra un nuevo aniversario del Día Mundial del Hincha Decano

Atlético Tucumán conmemora este 15 de septiembre el Día Mundial del Hincha Decano, en memoria de Luis Gerardo Caro, el joven de 14 años que falleció en 2001 tras episodios de violencia ocurridos a la salida de un clásico disputado en La Ciudadela. La fecha fue establecida por la institución y sus simpatizantes como homenaje a la víctima y como recordatorio de los hechos que marcaron a la comunidad decana.

Aquella jornada de 2001 tuvo como escenario la tribuna norte del estadio de San Martín, donde los hinchas de Atlético debían evacuar antes que los visitantes. La demora en la salida derivó en una intervención policial con uso de gas lacrimógeno y balas de goma; en medio de la confusión, un grupo ligado a la Banda del camión habría emboscado a los hinchas visitantes, produciéndose disparos. Luis Gerardo Caro ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció durante la operación.

Desde 2017, la tribuna de calle Chile del Monumental lleva el nombre de Luis Caro como gesto de memoria y reconocimiento. Cada año, el club y los simpatizantes renuevan el homenaje, que incluye actos institucionales y la difusión de mensajes en redes sociales en los que se evoca la figura del joven y se afirma la identidad colectiva de la hinchada decana.

Las actividades programadas para la jornada comienzan a las 15 en el Cementerio del Norte con una ofrenda floral. A las 18, los convocados se reunirán en plaza Urquiza y marcharán hacia el estadio Monumental, donde se desarrollarán diferentes iniciativas en recuerdo de Luis Gerardo Caro y en conmemoración del Día del Hincha Decano.