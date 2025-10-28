La Copa Argentina llegó a su última instancia luego de una electrizante etapa de semifinales. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán la final por primera vez en su historia y buscarán quedarse con el título en un partido que ya tiene fecha programada.

Según lo anunció la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (@AFA en X), el Bicho y la Lepra se medirán por el título este miércoles 5 de noviembre. Todavía no está confirmado el horario ni la sede del encuentro.

Independiente Rivadavia dio uno de los batacazos de la presente edición de la Copa Argentina al eliminar a River en los penales bajo un diluvio en Córdoba. Argentinos, por su parte, le dio vuelta el marcador a Belgrano en el Gigante de Arroyito en Rosario para acceder al duelo definitorio.

Además de entregar el preciado trofeo del certamen federal, la final también otorgará un cupo directo hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El año pasado, Central Córdoba conquistó el título y disputó el máximo torneo internacional en el grupo con dos de los actuales semifinalistas, Flamengo y Liga de Quito.

Otro escenario que podría darse ante una eventual coronación de Argentinos Juniors es la liberación de una plaza en la tabla anual de la Liga Profesional, beneficiando a otros competidores como Boca, River y Deportivo Riestra en la lucha por ingresar a la siguiente Copa Libertadores.