El mercado de pases europeo cerró el 1° de septiembre sin que Emiliano “Dibu” Martínez encuentre el cambio de rumbo que buscaba. El arquero, de 33 años, había despertado el interés del Manchester United y recibió además una propuesta desde Turquía, pero finalmente ambas alternativas quedaron descartadas y continuará en Aston Villa.

Desde Manchester United decidieron no presentar una oferta formal por el guardameta argentino y optaron por fichar al belga Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp. Según fuentes cercanas, sí existía acuerdo personal entre el club inglés y Martínez, pero la negociación se trabó en las condiciones pactadas entre los clubes y no prosperó.

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, dejó entrever en la última fecha que Marco Bizot podría ocupar el arco en ausencia del Dibu, aunque Martínez permanecerá en la plantilla a disposición del cuerpo técnico. Por ahora, la decisión del guardavallas es continuar en Aston Villa hasta que se presenten nuevas alternativas.

El jugador, reconocido en los últimos años como una pieza clave del equipo, regresará a sus labores tras el receso por la convocatoria a la Selección Argentina. Martínez, ganador del premio The Best al mejor arquero en diciembre de 2024, rechazó además una oferta del fútbol turco —según se informó, interés del Galatasaray— al considerar que no era un paso acorde a su trayectoria.