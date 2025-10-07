Mientras la Selección Argentina se prepara para los amistosos en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico, llegó la notificación formal de la sanción a uno de sus referentes: Nicolás Otamendi, el defensor de 37 años, que recibió su primera expulsión vistiendo la camiseta nacional. La FIFA comunicó este martes que la pena será de una fecha de suspensión, lo que implica que se perderá el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

La sanción abre un debate práctico sobre su cumplimiento: aunque haya posibilidad de que el zaguero juegue la eventual Finalissima contra España en marzo de 2026, ese encuentro depende de CONMEBOL y UEFA, por lo que la suspensión ligada a una expulsión en Eliminatorias se aplica en competiciones oficiales de la FIFA, cuyo próximo hito es el Mundial. En consecuencia, la sanción se mantiene para la cita mundialista y no se anula por partidos entre confederaciones.

Ante la certeza de una posible baja para el debut en el torneo, el cuerpo técnico podría aprovechar los amistosos en Estados Unidos para evaluar alternativas en la zaga. Estas pruebas permitirán ver a los centrales que compiten por un lugar en la lista del Mundial y ajustar la estrategia defensiva pensando en la renovación y en la mejor preparación del equipo.