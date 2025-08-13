Este jueves se derrumbó el techo del club de Regatas Corrientes, equipo que milita en la Liga Nacional de Básquet. Afortunadamente no hubo heridos, aunque las instalaciones debieron ser evacuadas y se suspendieron todas las actividades programadas.

La caída en el estadio José Jorge Contte se produjo alrededor de las 15 de este jueves en el edificio ubicado frente al parque Mitre de la capital correntina. Por el momento se desconocen las causas del incidente.

Rápidamente en las redes sociales trascendieron las imágenes en las que se puede advertir que, además, cedió uno de los muros del estadio.

El club de Regatas Corrientes es parte de la Liga Nacional de Básquet y se prepara para disputar la temporada 2025/26, que arrancará el próximo 24 de septiembre.

El estadio debía albergar el show de la agrupación Cuarteto de Nos este jueves desde las 20.30. Por el momento no hubo comunicación de los organizadores sobre qué pasará con la presentación.

El comunicado del Club Regatas de Corrientes

Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir

El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha. /TN