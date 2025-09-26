Sergio Busquets, socio histórico de Messi, anunció que se retira del fútbol profesional

Sergio Busquets tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. Por intermedio de un video en sus redes sociales, el mediocampista español comunicó que el cierre de la temporada en la MLS de Estados Unidos también será el momento de colgar los botines.

“Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, escribió el histórico socio de Lionel Messi, con quien escribió las páginas más destacadas en la historia del Barcelona y con el que compartirá cancha hasta último momento en Inter Miami.

Hace justamente un mes, Busquets, de 37 años, hablaba respecto a la renovación del contrato con Inter Miami, que vence al cierre de la temporada, dando a entender que podían ser sus últimos encuentros como profesional.

“Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”, reconocía el histórico mediocampista en la previa del clásico ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup y también admitía: “Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Yo también tengo una edad”.

Finalmente, esa declaración de Busquets adelantando que podría llegar a estar en el cierre de su carrera fue el anticipo de la decisión que, finalmente, terminó tomando en estas horas.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, expresó Busquets en el video en el que anunció su retiro y destacó: "Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño”.

Busquets hizo prácticamente toda su carrera en Barcelona y formó parte de para muchos el mejor equipos de la historia, el que conducía Pep Guardiola. Sus características, alejadas del tradicional mediocampista central de marca, lo llevaron a Juan Román Riquelme a decir que "confundió al fútbol mundial".

Busquets formó parte de la selección de España que se consagró campeona del mundo en Sudáfrica 2010(dos años después ganó también la Eurocopa) y con Barcelona conquistó, además de nueve ligas españolas, tres Champions League (2009, 2011 y 2015) y la misma cantidad de Mundial de Clubes.

“Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", expresó Busi sobre Barcelona y agregó: "Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”.

A mediados de 2023, Busquets decidió dejar el equipo catalán y ponerle punto final de su carrera en Europa; el lugar elegido para cerrar su paso por el fútbol profesional fue Inter Miami y, así, volver a jugar junto a Lionel Messi. Juntos ganaron la Leagues Cup 2023, el primer título en la historia de la franquicia.

“Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena. Gracias a todos mis compañeros, al staff, y a tantas personas con las que compartí momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo son ustedes. Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí”, manifestó.

Busquets debutó en Barcelona el 13 de septiembre de 2008, disputó más de 800 partidos, suma 36 títulos en su carrera y buscará uno más en el cierre de la temporada con Inter Miami antes de colgar lo botines.

“Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido. Muchas gracias a todos y hasta pronto”, culminó.