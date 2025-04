Se despistó Franco Colapinto durante sus pruebas en Monza y respondió a las críticas

Mientras aguarda por su oportunidad en la Fórmula 1, Franco Colapinto probó el simulador de Alpine en el circuito de Bahréin y también estuvo en la pista de Monza, en Italia. Sin embargo, las cosas no le salieron del todo bien porque sufrió un accidente y preocupó a los fans.

El piloto de 21 años, uno de los principales proyectos del automovilismo nacional, tuvo una inesperada salida de pista mientras realizaba los Test Previous Car (TPC) y debió regresar a boxes antes de lo previsto.

La escena fue capturada en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y obligó al propio corredor a salir a dar explicaciones. La prueba se desarrolló en un evento cerrado al público, aunque algunos fanáticos lograron ingresar a las tribunas y filmaron el momento exacto.

Colapinto argumentó que no llegó a doblar en una de las “chicanas” y se fue directamente a la tierra. En su cuenta de X, el piloto manifestó: “No se crean que me olvidé de frenar. Me quedé sin freno trasero. Los que hablan sin saber, calladitos están más lindos”, disparó. Instantes posteriores borró su mensaje.

Las pruebas de Alpine

El test en Monza formó parte del plan de desarrollo que la escudería francesa lleva adelante con sus pilotos reserva. Junto a Franco también giró el estonio Paul Aron, quien no cometió errores pero fue superado en ritmo por el argentino.

Debido al incidente, los mecánicos trabajaron durante cerca de una hora para ajustar el fondo del monoplaza dañado por el despiste. Aun así, Colapinto pudo completar un total de 540 kilómetros en la jornada, mientras que Aron giró 650 sin inconvenientes.