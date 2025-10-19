Estudiantes y Gimnasia jugarán este domingo desde las 15.00 en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El León empató los tres partidos que jugó tras la eliminación con Flamengo y se alejó de la zona de competencias internacionales, pero no de la punta. El Tripero viene de caer ante Talleres y se fue Alejandro Orfila, que será reemplazado por el interino Fernando Zaniratto, quien tendrá la tarea de alejar al equipo del descenso. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia al duelo por el Torneo Clausura

El elenco dirigido por Eduardo Domínguez marcha tercero de la Zona A y puede terminar la fecha como líder, pero con tres empates a un gol consecutivos ante Newell’s, Barracas Central y Belgrano se alejó de las plazas que otorgan un cupo a la Copa Sudamericana. Ahora tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria ante su clásico rival, algo que no logra desde el triunfo contra Flamengo, aunque posteriormente fue eliminado en los penales.

El Lobo también necesita ganar, pero para apaciguar el mal momento que atraviesa. El conjunto de La Plata se fue insultado y echó a Alejandro Orfila en busca de un volantazo rápido tras ganar solo dos de sus anteriores nueve presentaciones, una racha que lo hundió en la tabla anual y lo dejó a solo cinco puntos de los puestos de descenso directo, únicamente por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan.

La probable formación de Estudiantes vs. Gimnasia

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

El posible once de Gimnasia

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Dónde ver en vivo y datos del partido