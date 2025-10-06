Se juegan los octavos de final y Argentina ya conoce a su rival

La selección argentina Sub 20 aseguró su pase a octavos de final del Mundial juvenil tras concluir la fase de grupos como líder del grupo D con puntaje ideal. El elenco dirigido por Diego Placente mostró regularidad y eficacia: venció a Italia por 1-0 con un gol de Dylan Gorosito y cerró la primera etapa sin derrotas, mientras que Australia, tercero en la zona, cayó en sus aspiraciones de clasificación pese a imponerse por 3-1 frente a Cuba.

El cruce de octavos emparejó a Argentina con Nigeria, rival que ya eliminó a los sudamericanos en la edición anterior con un triunfo por 2-0, un antecedente que añade un matiz de revancha a este compromiso. El encuentro está programado para el miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, escenario donde la albiceleste buscará repetir la eficacia mostrada en la fase inicial. Nigeria accedió a octavos como uno de los mejores terceros tras un torneo irregular: perdió en su debut ante Noruega por 1-0, venció 3-2 a Arabia Saudita y empató 1-1 con Colombia en la última fecha.

Ese rendimiento le alcanzó para avanzar y planteará un desafío físico y táctico para el conjunto argentino, que intentará corregir los errores de la pasada edición. Si Argentina supera a Nigeria, permanecerá en Santiago y en cuartos se enfrentaría al ganador del duelo entre Chile y México, previsto para el sábado 11 a las 20:00. El cuadro del torneo deja entrever posibles rivales en semifinales, donde podrían aparecer selecciones como Ucrania, España, Sudáfrica o Colombia, aunque el recorrido dependerá de los próximos resultados en la etapa de eliminación directa.