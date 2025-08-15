Por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Aldosivi recibirá a Belgrano este viernes a las 15:30 en el Estadio José María Minella. El árbitro será Andrés Gariano y se podrá transmitir por TNT Sports. El equipo cordobés puede quedar como único líder si gana, mientras que los marplatenses necesitan imperiosamente sumar para dejar atrás el último lugar que podría ocupar Boca.

Formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino y Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Ayrton Preciado; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Tiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Instituto de Córdoba recibirá a Unión hoy viernes a las 19:00, en el estadio Monumental Presidente Perón, por el interzonal correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El árbitro será Bruno Amiconi y será televisado por ESPN Premium.

El partido será clave para ambos: los dirigidos por Daniel Oldrá y los de Leonardo Madelón llegan al duelo con una victoria, dos empates y una derrota, y necesitan una nueva victoria para alejarse de la zona de abajo.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Francis Mac Allister; Alex Luna, Manuel Romero y Damián Puebla. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Racing y Tigre jugarán desde las 21:00 en el Cilindro de Avellaneda, por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Se podrá ver por TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera.

El conjunto de Gustavo Costas llega tras la derrota ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que deberá guardar jugadores. Mientras tanto, al Matador le está costando encontrar regularidad y mira de reojo la lucha por el descenso.

Formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Martín Barrios o Matías Zaracho, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Santiago González, Lorenzo Scipioni; Jabes Saralegui, Julián López, Héctor Fértoli; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.