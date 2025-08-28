Se realizó el sorteo de la Champions League en su segunda edición con el nuevo formato

En el Foro Grimaldi de Mónaco se llevó a cabo este jueves la ceremonia del sorteo de la fase Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, que por segunda temporada consecutiva se disputa sin la tradicional fase de grupos. El nuevo formato mantiene a 36 equipos y distribuye a los clubes en cuatro bombos; cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo, con un partido en condición de local y otro como visitante. Además, el reglamento impone que no haya duelos entre equipos del mismo país y que ningún club pueda cruzarse con más de dos rivales de una misma nacionalidad.

Entre los candidatos figuran los grandes europeos como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Barcelona y Paris Saint-Germain, junto con otros clubes que accedieron por sus ligas o a través de las vías de clasificación. Los equipos que lograron su plaza ya conocen sus rivales y el calendario parcial de la fase Liga, lo que permitirá planificar viajes y logística para las primeras jornadas de la competencia.

La fase regular comenzará en las próximas semanas y la definición se jugará en el estadio designado por la organización para una final única. Con el nuevo formato, la competición aspira a ofrecer más encuentros entre equipos de alto nivel y una mayor planificación estratégica para los clubes que participen en la temporada 2025/2026.