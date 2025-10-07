Se retira el último de la Generación Dorada: Carlos Delfino dejará el básquet a los 43 años

A 21 años de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la actividad de la Generación Dorada llegó al ocaso. Y es que Carlos Delfino, el único jugador de aquel equipo de Rubén Magnano que aún seguía en actividad, anunció su retiro del básquet profesional y le puso punto final a la vida de uno de los planteles más exitosos de la historia del deporte argentino.

“El Lancha”, que hasta la temporada pasada seguía jugando en el Benedetto XIV Cento de la Serie A2 de Italia, comunicó que su carrera de 27 años como profesional llegó a su fin. En diálogo con Doble Doble y con Julio Lamas presente, el ayuda base de 43 años dijo: "Ando muy bien, muy contento. Ya no juego más. No empecé la temporada, no me estoy entrenando y no estoy corriendo, que ya es mucho. Estoy viendo mucho básquet y hay momentos que lo extraño, pero me siento bien físicamente y eso no tiene precio. Jugar no juego más".

Sobre los motivos de esta decisión, el ex NBA explicó: "Hace algunos meses llegó un momento que pensé que nunca iba a llegar, que era poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir. Fue una mezcla de cosas y dije 'llegó el momento'. La verdad me puse muy bien, porque yo sufrí muchas lesiones, sufrí mucho con mi físico y en un momento dejé por casi cuatro años. Esta vez dije 'estoy bien, estoy entero y puedo elegir yo'. Siento que ya está y me puedo ir tranquilo".

Y fue a los minutos de este anuncio, que el exjugador de Boca y de Unión de Santa Fe también detalló su deseo a futuro y confesó: "Estoy viendo el tema de poder ser entrenador".

La carrera de Delfino

El ayuda base dio sus primeros pasos en el básquet profesional con Libertad de Sunchales, equipo con el que llegó a jugar algunos partidos de la Liga Nacional. Tras este fugaz paso por el conjunto santafesino, el perimetral pasó a vestir la camiseta de su querido Unión de Santa Fe. Producto de su gran nivel con apenas 17 años, el Lancha pudo dar el salto al básquet europeo y se unió al Viola Reggio Calabria de Italia.

Tras cuatro años en la liga italiana, donde también jugó en el Fortitudo Bologna, el argentino fue elegido por los Detroit Pistons en la 25.ª posición del draft de la NBA. Y fue allí que su carrera dio otro salto importante: tuvo su tan ansiado debut con la Selección Argentina —en el Sudamericano de Campos, Brasil— y se mantuvo nueve años mostrando toda su habilidad en la liga más importante del mundo, donde jugó en Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, equipo con el que tuvo su mejor temporada en la 2012/2013.

Pero fue en aquel gran año con el equipo del estado de Texas que el escolta padeció una grave lesión que lo marginó de las canchas durante más de tres años. En un partido de playoffs frente a los Oklahoma City Thunder, Delfino sufrió la fractura del escafoides de su pie derecho, la cual hizo que deba operarse en siete ocasiones y que deba dejar la actividad durante 47 meses.

Luego de una extensa recuperación, el jugador que ya tenía en su haber la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2004 y el bronce de los JJ.OO. de 2008 con la Selección Argentina, regresó a la Liga Nacional para jugar con la camiseta de Boca, donde disputó algunos partidos. En el mismo 2017, el Lancha volvió a Europa y firmó con el Saski Baskonia, para luego mudarse a Italia, donde pasaría los últimos años de su carrera.

En dicho país jugó en el Fiat Torino de la Serie A (entre 2018 y 2019), en el Fortitudo Bologna de la Serie A2 (entre 2019 y 2020), en el Victoria Libertas Pesaro (también en 2020) y en el Benedetto XIV Cento de la Serie A2, club en el que finalmente decidió ponerle punto final a su carrera en este 2025.