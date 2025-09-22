La Primera Nacional ya confirmó los primeros dos descensos de la temporada: Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate perderán la categoría con dos fechas por disputar. Talleres cayó 2-0 frente a Mitre de Santiago del Estero, mientras que Defensores Unidos igualó 0-0 con Nueva Chicago; esos resultados dejaron a ambos clubes sin chances matemáticas de salvación.

El panorama estadístico explica la caída. CADU sumó apenas 20 puntos, fue el equipo con menos victorias entre los 36 participantes (tres) y el que más goles recibió: 51 en 32 partidos, con apenas 17 tantos a favor. Talleres, por su parte, acumuló 22 derrotas y registró la cifra más baja de goles marcados, con 15 en todo el torneo. Solo rescató cinco triunfos y cinco empates,

En otro capítulo, Colón vivió una jornada amarga pese a que se salvó de perder la categoría: el club, que no hace tanto tiempo festejaba títulos, está comprometido y acumula cinco partidos sin ganar. El empate ante Deportivo Morón no calmó a la parcialidad, que se hizo sentir con silbidos y reclamos durante todo el encuentro, reflejo de una campaña que preocupa a su hinchada y a la dirigencia.