Se terminó el sueño copero de Racing: empató y se quedó sin final

Racing empató sin goles contra Flamengo en el Estadio Presidente Perón y se quedó sin posibilidades de alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Ese gol de Marcos Rojo en contra en el Estadio Maracaná sentenció la eliminatoria de semifinales en favor del Fla, que intentó tener una cuota de protagonismo en Avellaneda, pero la expulsión de Gonzalo Plata a los 55 minutos de juego lo hizo replegarse y defender con uñas y dientes la igualdad en Buenos Aires que lo catapultó a la definición del certamen.

Este objetivo no lo pudo haber conseguido sin Agustín Rossi, quien en la ida sacó la única acción de peligro que generó la Academia y, en la vuelta, decididamente se transformó en la figura de la eliminatoria con tremendas atajadas a sendos avances de Tomás Conechny, Adrián Maravilla Martínez, Agustín Almendra y Luciano Vietto. También hay que destacar el rendimiento de Facundo Cambeses, ya que el arquero sostuvo al equipo de Gustavo Costas con dos tapadas fenomenales a Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta en la primera etapa del duelo disputado en el Cilindro.

Racing deberá dejar atrás cuanto antes este golpazo a nivel continental, ya que el lunes desde las 19 (hora argentina) se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 14 del Torneo Clausura, donde se coloca en la novena posición de la Zona A, fuera de los puestos de Playoffs. Por otro lado, el Mengao esperará a este jueves para conocer quién será su rival en el último partido del 29 de noviembre. Eso lo determinará el ganador de la llave de Liga de Quito y Palmeiras, que se resolverá en Brasil y los ecuatorianos se llevaron la ida por 3-0 en la altura del Estadio Rodrigo Paz Delgado.