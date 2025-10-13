Se terminó la temporada para San Martín: eliminación tras una campaña floja
El empate entre el Santo y el Gallo dejó al primero sin posibilidades de ascenso.
Primera Nacional Playoff Ascenso
Finalizado - 90'
Deportivo Morón
0
-
0
San Martín de Tucumán
San Martín llegaba al cierre del torneo con la necesidad de un gol que le permitiera soñar con avanzar en el Reducido, pero la realidad fue cruda: ni siquiera logró patear al arco y el 0-0 ante Deportivo Morón certificó una eliminación que resume una campaña decepcionante, marcada por la ausencia de consistencia y de las virtudes futbolísticas necesarias para alimentar la ilusión del ascenso. El equipo nunca apareció con regularidad a lo largo del campeonato y la última actuación solo sirvió para confirmar que no hubo argumentos sobre la cancha para aspirar a una nueva instancia.