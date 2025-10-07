Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza alcanzaron la final por el primer ascenso a la Primera División tras quedar primeros en sus respectivas zonas de la Primera Nacional. El equipo chubutense aseguró su lugar con una fecha de antelación, mientras que el conjunto mendocino selló su pasaje en la última jornada tras vencer a Defensores de Belgrano.

El Aurinegro cerró la Zona A con 60 puntos y llegó a la cima gracias a la victoria 2-1 ante Arsenal en la fecha 33; luego perdió con Colegiales en un partido que ya no alteraba su posición. Atlanta quedó como escolta y disputará el Reducido, mientras Madryn se enfocó en preparar la definición por el ascenso directo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en la Zona B, tuvo un cierre más ajustado: no pudo con Chacarita en la anteúltima fecha y debió esperar hasta la última jornada para confirmar su liderazgo. Con el triunfo 1-0 como local frente a Defensores, alcanzó los 63 puntos y se aseguró el lugar en la final donde definirá su paso a la máxima categoría.

La final se jugará a partido único el sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense). El árbitro designado será Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Héctor Paletta. Los dos equipos llegan con expectativas altas y miles de hinchas ya empiezan a mirar la fecha en el calendario.