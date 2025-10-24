Franco Colapinto vivió una jornada de contrastes en el Autódromo Hermanos Rodríguez: por la mañana mostró ritmo competitivo al cerrar noveno en la práctica libre en la que participaron nueve pilotos de reserva, mientras que en la segunda tanda su rendimiento decayó hasta la 18.ª posición, en una sesión marcada por el rendimiento bajo de su propio equipo, con Pierre Gasly terminando en el último lugar.