Los primeros minutos fueron cuesta arriba para los de Mascherano, que sufrieron el dominio del local y apenas pudieron sostener el cero gracias a la figura de su arquero, Rocco Ríos Novo. El conjunto de Lionel Messi se vio superado en el mediocampo, con un rival que presionó alto y generó varias situaciones de peligro, principalmente por los costados.

A los 13 minutos, Ríos Novo respondió con una gran tapada ante un cabezazo de Sam Surridge, y poco después volvió a intervenir con seguridad ante otro intento de Alex Muyl. Miami casi no pudo pasar la mitad de la cancha y recurrió a las faltas para frenar el avance rival.

El nerviosismo también se notó en los futbolistas del conjunto rosa: Tadeo Allende vio la primera amarilla del partido por juego peligroso y el equipo acumuló infracciones cerca de su área.

A los 28 minutos Messi armó el primer ataque de su equipo tras un buen pase filtrado para Jordi Alba, pero la jugada no prosperó. Luego, en una jugada por el centro, Hany Mukhtar ingresó en soledad al área, pero su remate se fue por arriba del travesaño en la posibilidad de abrir el marcador para el local.

Finalmente, a los 35 minutos y en una de las primeras jugadas en las que Messi tuvo de frente el área, bajó la pelota, gambeteó a dos rivales y puso la pelota ajustada al palo para el 1-0 de Las Garzas.

En el final de la primera etapa, el local llegó al empate con un tanto de Sam Surridge y en la última jugada Jacob Shaffelburg puso el 2-1 para irse al descanso arriba.

El complemento tuvo un bache en el que ambos equipos se prestaron la pelota, pero en una ráfaga Inter Miami dio vuelta el partido: a los 63' Messi igualó las acciones con un penal y, a los 67', Baltasar Rodríguez marcó el 3-2.

Pero eso no sería todo: Messi estuvo encendido y decidió frotar la lámpara una vez más. Luego de una buena jugada, Ian Fray lo asistió para que el exBarcelona ajustara su remate de zurda al palo y marcara el tercero en su cuenta personal. Como si fuera poco, en tiempo de descuento asistió a Telasco Segovia para el 5-2.

Los goles