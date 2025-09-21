Un nuevo día en la oficina para el mejor jugador del mundo. Lionel Messi volvió a brillar como en sus mejores épocas y fue clave en la victoria de Inter Miami por 3-2 ante D.C. United, que consolida al equipo en zona de playoffs de la Major League Soccer (MLS). Con dos goles y una asistencia para el tanto de Tadeo Allende, el capitán rosarino inclinó la balanza a favor de Las Garzas, que resistieron los descuentos de Christian Benteke y Jacob Murrell.

Desde el arranque, Messi mostró sus intenciones: a los tres minutos casi convierte un gol olímpico, pero el arquero Luis Barraza evitó el tanto. Luego, el partido cayó en una meseta hasta que a los 35' llegó la genialidad. Desde su propio campo, Leo lanzó un pase largo perfecto para dejar mano a mano a Allende, que definió con jerarquía. “Son pases maravillosos, el 90% del gol es por el pase”, reconoció el autor del tanto al finalizar el partido.

Sobre el final del primer tiempo, Messi intentó con un disparo desviado y discutió con el árbitro en el túnel, pero en el complemento volvió a enfocarse en lo suyo. Tras el empate parcial de Benteke, el 10 protagonizó varias jugadas peligrosas: primero, una doble chance entre el arquero y el travesaño, y luego un remate desde afuera que contuvo Barraza. Todo indicaba que era cuestión de tiempo.

A los 65 minutos, finalmente llegó el merecido 2-1: combinación con Jordi Alba y definición cruzada de zurda. Siete minutos más tarde, tuvo la chance de marcar su segundo tanto, pero en un gesto de liderazgo y generosidad le cedió el penal a Mateo Silvetti, quien lo estrelló en el travesaño. A los 84', Messi no falló: sacó un zurdazo al ángulo para sellar su doblete. Ya sobre el final, rozó el hat-trick, pero el tiempo no le alcanzó.

Con esta actuación, Messi superó su mejor registro goleador en la MLS: llegó a 22 tantos en la temporada regular, superando los 21 que acumuló el año pasado entre fase inicial y playoffs. Es el máximo artillero del torneo, por encima de Sam Surridge (21), de Nashville.

Además, sigue achicando distancias con Cristiano Ronaldo en la histórica carrera por ser el máximo goleador del fútbol profesional. Mientras el portugués llegó a 945 goles en 1.288 partidos tras marcar un doblete con Al Nassr, Messi alcanzó los 882 goles en 1.123 encuentros. Lo separan 63 tantos del récord del luso.

El argentino también acaba de arrebatarle un récord directo: con 38 años y 84 días, alcanzó los 880 goles en menos partidos (1.122) que Ronaldo, quien necesitó 1.214 encuentros y tenía 39 años y 54 días.

Ahora, Messi afrontará un tramo exigente: seis partidos en apenas 25 días. Todos son decisivos para confirmar el lugar de Inter Miami en los playoffs, e incluso sueñan con pelear por el MLS Supporters’ Shield, que premia al equipo con más puntos en la temporada regular. La primera parada será este miércoles, desde las 20:30 (hora argentina), ante New York City.