Sin concentración: Atlético Tucumán recibe a San Lorenzo

Este lunes 20 de octubre, Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentarán en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la 13.ª fecha del Torneo Clausura. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan? Te contamos todos los detalles.

Así llega Atlético Tucumán al partido vs. San Lorenzo

El Decano buscará aprovechar su localía para asentarse entre los ocho primeros luego de una dura derrota 2-0 ante Instituto. Los tucumanos se ubican séptimos en la tabla, con 13 goles a favor y 13 en contra tras 12 partidos.

Últimos partidos de Atlético Tucumán

Instituto 2 - 0 Atlético Tucumán | 12 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Atlético Tucumán 2 - 0 Platense | 4 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Vélez 3 - 1 Atlético Tucumán | 29 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Así llega San Lorenzo al partido

San Lorenzo, con Damián Ayude al mando, llega a Tucumán con la intención de sumar de a tres y mantenerse entre los clasificados. El Ciclón está sexto, a ocho puntos del puntero Riestra, habiendo marcado nueve goles y recibido la misma cantidad en los 12 partidos disputados.

Últimos partidos de San Lorenzo

San Lorenzo 0 - 1 San Martín (San Juan) | 10 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Lanús 2 - 1 San Lorenzo | 4 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

San Lorenzo 2 - 0 Godoy Cruz | sábado 27 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?

San Lorenzo 1 - 0 Atlético Tucumán | 12 de abril de 2025 | Torneo Apertura

San Lorenzo 0 - 1 Atlético Tucumán | 10 de agosto de 2024 | Liga Profesional

Atlético Tucumán 1 - 3 San Lorenzo | 8 de abril de 2023 | Copa Liga Profesional

¿A qué hora juegan?

El partido se disputará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 21:15 en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina.

¿Por dónde ver en vivo?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.

¿Quién es el árbitro?