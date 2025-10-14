San Lorenzo enfrenta una situación jurídica y económica crítica tras la notificación recibida esta mañana: la Justicia le dio cinco días para saldar una deuda cercana a 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, bajo apercibimiento de apertura de concurso y posible quiebra. La noticia se produce en un contexto de convulsión institucional en el club, luego de la irrupción pública de Marcelo Moretti y la posterior movilización de socios que reclamaron su renuncia.

La obligación surge de un préstamo ligado a la cesión de los derechos de transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú en julio de 2020. En ese momento, el club obtuvo un crédito que fue entregado por el fondo al Ciclón después de que el comprador ruso no abonara al intermediario; con el tiempo, la entidad no reembolsó esos fondos al AIS Investment Fund.

El conflicto judicial se prolongó y el año pasado San Lorenzo había sido condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, monto que hoy se actualiza y aproxima a los 4,7 millones. Tras intentos de negociación infructuosos, la Sala C de la Cámara Comercial revocó recientemente una resolución anterior y habilitó el pedido de quiebra planteado por el fondo suizo.

La medida judicial implica que, si el club no reúne el dinero en el plazo establecido, se tramitará la liquidación de activos. Los abogados de la institución indican que vienen trabajando en la causa desde hace un año, pero no hubo acuerdo con el acreedor y la instancia superior ordenó revocar la decisión que había rechazado el pedido de quiebra.

En la práctica, la única salida que queda disponible para evitar la liquidación es recaudar y pagar la deuda en el plazo concedido. La posibilidad de apelar quedó acotada por la resolución de la Cámara, por lo que la institución deberá definir en los próximos días las acciones financieras y administrativas para preservar su continuidad.