Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Stefano Di Carlo, secretario general de River Plate, anunció su candidatura a la presidencia del club en un emotivo acto celebrado esta tarde, donde estuvieron presentes las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo, de cara a las elecciones programadas para noviembre de este año. En su fórmula lo acompañarán como vicepresidentes Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty.

El evento tuvo lugar en el Parque Yrigoyen, en el partido de San Martín, ante más de mil entusiastas militantes de diversas agrupaciones del club. En este marco, el emblemático Beto Alonso, figura icónica en la historia de River, quien ya había respaldado a Rodolfo D’Onofrio en 2013, presentó a Di Carlo. Alonso expresó con firmeza: "Va a ser un gran presidente y cuenta con mi total apoyo".

Di Carlo, quien ha jugado un papel crucial durante las tres gestiones del actual oficialismo, cuenta con el respaldo de Rodolfo D’Onofrio y de Jorge Brito, el actual presidente de la institución. "Estoy convencido de que tras estos 12 años de gestión, vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo, quien no solo posee las cualidades para ser presidente de River, sino que será un gran presidente de River", afirmó Brito al confirmar su candidatura a principios de junio.

"Hemos preparado todo para que pueda aprovechar todas las cosas buenas que hemos realizado en estos 12 años y mejorar muchas otras. Aún tenemos mucho por hacer. En términos de los deportes recreativos, así como en el ámbito federado, existe una deuda en infraestructura que ya se ha abordado en gran medida, pero aún queda mucho por delante", agregó.

Di Carlo, de 36 años, es un verdadero hijo del club, donde nació y se crió. Es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, un histórico dirigente millonario que falleció en su compañía durante un partido de Copa Libertadores en junio de 2005.

El bisabuelo de Stefano, Ángel, fue prosecretario durante la gestión de Antonio Liberti, mientras que su abuelo “Titi” ocupó el cargo de vicepresidente del club y también fue presidente del Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989, llegando a ser presidente del club en 1989.

“Mi bisabuelo fue casi fundador del club, se sumó pocos años después de su creación, fue secretario en la gestión de Liberti y uno de los dirigentes que impulsaron la mudanza a un nuevo estadio, el que hoy conocemos como el Monumental. Mi abuelo, por su parte, tuvo el honor de ser presidente. Mi familia es profundamente riverplatense; eso también pesa”, recordó en una ocasión.

Desde hace varios años, Di Carlo forma parte de la Comisión Directiva del club. En las elecciones de 2017, fue elegido como vocal titular y, tras el fallecimiento de Guillermo Cascio en 2018, asumió el cargo de vicepresidente 2° a los 29 años. También presidió el Departamento de Comunicación, Medios y Digital, y estuvo a cargo del Área Educativa del club, además de desempeñarse como legal de los tres niveles del Instituto River Plate y del Centro de Estudios Terciarios River Plate.

Las elecciones están programadas para principios de noviembre, en un contexto donde River continúa con la remodelación y ampliación de sus instalaciones, marcando así una nueva etapa en su historia.

“Estamos en un momento institucional muy lindo, que es el final de la obra del Más Monumental. Ajustando los últimos detalles. Hemos tenido cuatro años de una rentabilidad que está por encima de los 200 millones de dólares. Eso es algo impresionante, que yo ni soñé que podíamos lograr. Son los tres mejores balances de toda la historia de River. Te permiten un River en crecimiento, que es lo que todos tenemos que soñar”, planteó Brito hace una semana.

“River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra (la remodelación del Monumental) que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo. Se trata de seis canchas, tres de pasto sintético, que ya están en funcionamiento con todas las divisiones formativas. Otras tres son de pasto natural, una de las cuales tiene una capacidad de 1200 personas”, ilustró. /Infobae