San Martín venció a Talleres por 2 a 1 en Villa Obrera, en el marco de la cuarta fecha del grupo B de la Zona Campeonato de la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol. El conjunto visitante abrió la remontada con los goles de Exequiel Castaño y Lautaro Díaz, después de que Ramón Cisneros hubiera adelantado a Talleres en el inicio del encuentro.

Con este resultado, San Martín alcanzó los 9 puntos y quedó momentáneamente en la cima del grupo B, a un punto de Graneros y San Antonio. En lo estrictamente deportivo, el triunfo refuerza la posición de San Martín en la lucha por la clasificación dentro del certamen y evidencia la competitividad de la zona Campeonato.

La jornada, sin embargo, se vio empañada por incidentes en las tribunas: se registraron agresiones entre simpatizantes en el sector de Villa Obrera, donde, según testimonios, familiares de los jugadores visitantes sufrieron una golpiza a manos de barras de la “T”. La situación motivó la intervención policial, que utilizó balas de goma para dispersar a los hinchas; no se reportaron heridos de gravedad hasta el cierre de esta edición.