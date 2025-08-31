Talleres cayó por 1-0 ante Deportivo Riestra en la fecha 7 del Clausura y profundizó su crisis deportiva bajo la conducción de Carlos Tévez, quien registra apenas una victoria en los siete partidos que lleva al frente del equipo.

El único gol del encuentro lo marcó Jonatan Goitía, que le dio el triunfo a un conjunto dirigido por Gustavo Benítez que, con ese resultado, se ubica segundo en la zona B con 13 puntos, a uno de Vélez, mientras que Talleres continúa hundiéndose en la tabla anual en zona de descenso —actualmente 28.º— y, de mantenerse la posición, debería afrontar un desempate ante Aldosivi.