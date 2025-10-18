Talleres recibe a River en duelo prometedor en Córdoba

Talleres y River chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

La “T” de Carlos Tevez busca salir de la crisis y acercarse a la zona de clasificación; mientras que el “Millonario” atraviesa uno de sus peores momentos, tras cuatro derrotas al hilo en el certamen.

Probables formaciones de Talleres vs River

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Talleres vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play. /Noticias Argentinas