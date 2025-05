Tarucas se impuso por 35 a 28 ante Peñarol en Uruguay

Por la 10ª fecha del Súper Rugby Américas, Tarucas se impuso por 35-28 ante Peñarol en un juego en el que la indisciplina y la fortaleza en las formaciones fijas fueron definitorias. Los tucumanos supieron sacar ventaja en los momentos claves y se fueron con un triunfo clave con punto bonus de Montevideo.

Fiel a su estilo dominante como local, Peñarol salió con una postura dominante pero, a su vez, paciente. Fue esta que terminó formulando una larga secuencia de ataque con muchas fases como primer intento de los uruguayos. Construyendo ladrillo a ladrillo su ofensiva, Peñarol logró arrinconar a Tarucas. Con el tino fino, Tomás Di Biase habilitó a Felipe Aliaga, que con un gran ángulo rompió la defensa y apoyó su try.

También representativo de lo que viene demostrando en el torneo fue la respuesta de Tarucas. La franquicia debutante en este Súper Rugby Américas se repuso de manera rápida y puso el juego en territorio de Peñarol. Luego de forzar a la defensa a que se comprima, los tucumanos atacaron por la punta y generaron el try penal a favor, el cual también devino en la amarilla a Facciolo por un knock on intencional.

Esa indisciplina la pagó cara Peñarol, que nuevamente se vio empujado a su ingoal, esta vez por el dominio de Tarucas en el scrum. Fue justamente a partir de esta formación fija que el equipo tucumano forzó rápidamente un nuevo try penal. Otro de las armas que expusieron los tucumanos fue su defensa. Gracias a su buena presión, Mariano García Ascarate logró recuperar y irse en soledad al try.

Con el entretiempo acercándose, el reloj lejos de convertirse en un rival fue un catalizador para Peñarol. El equipo uruguayo encontró un nuevo try de la mano de Sebastián Pérez, que puso el 21-14 parcial con el que Tarucas se fue ganando al entretiempo.

Dejavú. Esa es una definición bastante atinada de lo que también fue el inicio del complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, Sebastián Pérez volvió al try y empató el partido. Y nuevamente, Tarucas volvió a acorrolar al conjunto local con la fuerza de sus forwards que, además de la amarilla a Joaquin Myszka, generaron la conquista de Stefano Ferro.

Sin embargo, un factor que se venía cocinando desde el entretiempo empezó a tomar más relevancia: la indisciplina. En una jugada de doble amonestación, Felipe Etcheverry en Peñarol y Tomás Vanni en Tarucas vieron la amarilla. Estando 14 contra 13, los tucumanos encontraron más espacio de la mano de Thiago Sbrocco, quien se cortó y le cedió el try a Simón Benítez Cruz.

Para sumarle al dramatismo, y después de la amarilla Luciano Asevedo en la franquicia argentina ponga a los equipos en igualdad de condiciones, Manuel Diana descontó con un try de pick and go para quedar a 7 puntos con 10 minutos por jugarse. Con una reacción a tiempo, Tarucas logró conservar su ventaja y se llevó un triunfo importantísimo de Montevideo. /ESPN