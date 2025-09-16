El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se correrá en el desafiante circuito urbano de Bakú, será la próxima parada del campeonato 2025. A continuación, te detallamos los horarios para seguir en vivo toda la acción desde Latinoamérica y las claves de una carrera que promete emociones.

La Fórmula 1 continuará su vibrante campeonato 2025 el fin de semana del 19 al 21 de septiembre en las pintorescas calles de Bakú, escenario de la 17ª cita del año.

Max Verstappen llega con el impulso de su victoria en el Gran Premio de Italia, aunque la gran pregunta es si Red Bull podrá replicar ese rendimiento en un trazado tan particular como el de Azerbaiyán, donde el equipo buscará desafiar el dominio de McLaren.

La carrera en Argentina se podrá ver por Disney+ Premium y FOX Sports Argentina a partir de las 9 horas.

Campeonato 2025

El equipo de Woking, por su parte, arriba inmerso en la polémica tras la orden de equipo en Monza que obligó a Oscar Piastri a cederle la posición a Lando Norris, luego de una parada en boxes más lenta de lo habitual que comprometió la carrera del británico.

Piastri lidera el campeonato de pilotos con 31 puntos de ventaja sobre Norris, en una batalla por el título que se ha reducido exclusivamente a los dos pilotos de McLaren. El equipo, además, podría consagrarse campeón de constructores en Bakú, una clara muestra del aplastante dominio que han ejercido a lo largo de esta temporada.

El argentino Franco Colapinto regresa al circuito donde brilló en 2024. En su segunda participación en la Fórmula 1, el piloto de Alpine sorprendió al clasificar en la octava posición, logrando ingresar a la Q3. El domingo, ratificó su buen desempeño al finalizar en el mismo puesto, sumando sus primeros puntos en la máxima categoría. Si bien el presente de Alpine hace difícil esperar un resultado similar, el piloto argentino buscará continuar con la línea ascendente que ha mostrado en las últimas carreras.

Desde 2017

El circuito de Bakú debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 2016 como Gran Premio de Europa, adoptando su actual denominación, Gran Premio de Azerbaiyán, a partir de 2017.

El mexicano Sergio Pérez es el piloto más exitoso en la historia de este trazado, con dos victorias (2021 y 2023) y un total de cinco podios. Sin embargo, no estará presente en esta ocasión, ya que se prepara para su regreso a la F1 con Cadillac en 2026.

Tres pilotos en actividad podrían igualarlo en número de triunfos en Bakú: Piastri, Verstappen y Lewis Hamilton, quienes cuentan con una victoria cada uno. En clasificación, Charles Leclerc es el amo y señor del trazado, con cuatro poles consecutivas, aunque el monegasco nunca ha logrado convertir una de esas poles en victoria en Azerbaiyán.

El Gran Premio de Azerbaiyán mantendrá el formato de fin de semana tradicional: el viernes se disputarán dos sesiones de entrenamientos libres de una hora cada una; el sábado habrá una tercera práctica, también de 60 minutos, como antesala de la clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo.