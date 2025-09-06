Hoy, sábado 6 de septiembre, el fútbol no da respiro: hay acción en torneos locales e internacionales, con partidos importantes y transmisiones en vivo.

El detalle de los cruces más destacados del día, con horarios y dónde ver cada uno.

Los partidos de hoy sábado 6 de septiembre: horarios y dónde ver

Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba (SdE)

Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Primera B Nacional

Atlanta vs. Güemes

Horario: 13:30 (ARG/URU) 12:30 (CHI) 11:30 (COL/ECU/PER) 10:30 (MEX)

Eliminatorias UEFA

Letonia vs. Serbia

Horario: 10:00 (ARG/URU) 09:00 (CHI) 08:00 (COL/ECU/PER) 07:00 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Armenia vs. Portugal

Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Inglaterra vs. Andorra

Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Austria vs. Chipre

Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Irlanda vs. Hungría

Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

San Marino vs. Bosnia y Herzegovina

Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Amistosos Internacionales

Sri Lanka vs. Maldives

Horario: 08:30 (ARG/URU) 07:30 (CHI) 06:30 (COL/ECU/PER) 05:30 (MEX)

Nepal vs. Bangladesh

Horario: 08:45 (ARG/URU) 07:45 (CHI) 06:45 (COL/ECU/PER) 05:45 (MEX)

Estados Unidos vs. Corea del Sur

Horario: 18:00 (ARG/URU) 17:00 (CHI) 16:00 (COL/ECU/PER) 15:00 (MEX)

México vs. Japón

Horario: 23:00 (ARG/URU) 22:00 (CHI) 21:00 (COL/ECU/PER) 20:00 (MEX)

Eliminatorias de África

Nigeria vs. Rwanda

Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)

Liga Portugal

Estoril vs. Santa Clara

Horario: 16:30 (ARG/URU) 15:30 (CHI) 14:30 (COL/ECU/PER) 13:30 (MEX)

MLS

Chicago Fire FC vs. New England Revolution

Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)

Houston Dynamo FC vs. LA Galaxy

Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)

St. Louis CITY SC vs. FC Dallas

Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)

Liga AUF Uruguaya

Wanderers vs. Danubio

Horario: 15:30 (ARG/URU) 14:30 (CHI) 13:30 (COL/ECU/PER) 12:30 (MEX)

Peñarol vs. Plaza Colonia

Horario: 18:00 (ARG/URU) 17:00 (CHI) 16:00 (COL/ECU/PER) 15:00 (MEX)

Boston River vs. River Plate

Horario: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) 17:30 (MEX)

Liga Colombiana: Torneo Finalización

Bucaramanga vs. Alianza FC

Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)

Llaneros vs. Deportes Tolima

Horario: 18:10 (ARG/URU) 17:10 (CHI) 16:10 (COL/ECU/PER) 15:10 (MEX)

Unión Magdalena vs. Atlético Junior

Horario: 20:20 (ARG/URU) 19:20 (CHI) 18:20 (COL/ECU/PER) 17:20 (MEX)

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Horario: 22:30 (ARG/URU) 21:30 (CHI) 20:30 (COL/ECU/PER) 19:30 (MEX)

Copa Do Nordeste

Bahia vs. Confiança

Horario: 17:30 (ARG/URU) 16:30 (CHI) 15:30 (COL/ECU/PER) 14:30 (MEX)

Liga de Paraguay

Nacional vs. Deportivo Recoleta

Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)

General Caballero JLM vs. Libertad

Horario: 18:30 (ARG/URU) 17:30 (CHI) 16:30 (COL/ECU/PER) 15:30 (MEX)

Primera B de Argentina

Excursionistas vs. Deportivo Merlo

Horario: 15:30 (ARG/URU) 14:30 (CHI) 13:30 (COL/ECU/PER) 12:30 (MEX)

Primera C

Camioneros vs. Cañuelas

Horario: 14:00 (ARG/URU) 13:00 (CHI) 12:00 (COL/ECU/PER) 11:00 (MEX).

Segunda División de España

Deportivo La Coruña vs. Sporting Gijón

Horario: 11:15 (ARG/URU) 10:15 (CHI) 09:15 (COL/ECU/PER) 08:15 (MEX)

Real Zaragoza vs. Real Valladolid

Horario: 13:30 (ARG/URU) 12:30 (CHI) 11:30 (COL/ECU/PER) 10:30 (MEX)

Málaga vs. Granada

Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX).

Central Córdoba y Vélez definen esta tarde al campeón de la Supercopa Argentina