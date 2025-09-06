Todos los partidos de hoy, sábado 6 de septiembre: horarios y dónde ver cada uno
Sábado con acción en torneos locales e internacionales.
Hoy, sábado 6 de septiembre, el fútbol no da respiro: hay acción en torneos locales e internacionales, con partidos importantes y transmisiones en vivo.
El detalle de los cruces más destacados del día, con horarios y dónde ver cada uno.
Los partidos de hoy sábado 6 de septiembre: horarios y dónde ver
Supercopa Argentina
Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba (SdE)
Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Primera B Nacional
Atlanta vs. Güemes
Horario: 13:30 (ARG/URU) 12:30 (CHI) 11:30 (COL/ECU/PER) 10:30 (MEX)
Eliminatorias UEFA
Letonia vs. Serbia
Horario: 10:00 (ARG/URU) 09:00 (CHI) 08:00 (COL/ECU/PER) 07:00 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Armenia vs. Portugal
Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Inglaterra vs. Andorra
Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Austria vs. Chipre
Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Irlanda vs. Hungría
Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
San Marino vs. Bosnia y Herzegovina
Horario: 15:45 (ARG/URU) 14:45 (CHI) 13:45 (COL/ECU/PER) 12:45 (MEX)
Dónde ver: Plan Premium Disney+
Amistosos Internacionales
Sri Lanka vs. Maldives
Horario: 08:30 (ARG/URU) 07:30 (CHI) 06:30 (COL/ECU/PER) 05:30 (MEX)
Nepal vs. Bangladesh
Horario: 08:45 (ARG/URU) 07:45 (CHI) 06:45 (COL/ECU/PER) 05:45 (MEX)
Estados Unidos vs. Corea del Sur
Horario: 18:00 (ARG/URU) 17:00 (CHI) 16:00 (COL/ECU/PER) 15:00 (MEX)
México vs. Japón
Horario: 23:00 (ARG/URU) 22:00 (CHI) 21:00 (COL/ECU/PER) 20:00 (MEX)
Eliminatorias de África
Nigeria vs. Rwanda
Horario: 13:00 (ARG/URU) 12:00 (CHI) 11:00 (COL/ECU/PER) 10:00 (MEX)
Liga Portugal
Estoril vs. Santa Clara
Horario: 16:30 (ARG/URU) 15:30 (CHI) 14:30 (COL/ECU/PER) 13:30 (MEX)
MLS
Chicago Fire FC vs. New England Revolution
Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)
Houston Dynamo FC vs. LA Galaxy
Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)
St. Louis CITY SC vs. FC Dallas
Horario: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) 18:30 (MEX)
Liga AUF Uruguaya
Wanderers vs. Danubio
Horario: 15:30 (ARG/URU) 14:30 (CHI) 13:30 (COL/ECU/PER) 12:30 (MEX)
Peñarol vs. Plaza Colonia
Horario: 18:00 (ARG/URU) 17:00 (CHI) 16:00 (COL/ECU/PER) 15:00 (MEX)
Boston River vs. River Plate
Horario: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) 17:30 (MEX)
Liga Colombiana: Torneo Finalización
Bucaramanga vs. Alianza FC
Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)
Llaneros vs. Deportes Tolima
Horario: 18:10 (ARG/URU) 17:10 (CHI) 16:10 (COL/ECU/PER) 15:10 (MEX)
Unión Magdalena vs. Atlético Junior
Horario: 20:20 (ARG/URU) 19:20 (CHI) 18:20 (COL/ECU/PER) 17:20 (MEX)
Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Horario: 22:30 (ARG/URU) 21:30 (CHI) 20:30 (COL/ECU/PER) 19:30 (MEX)
Copa Do Nordeste
Bahia vs. Confiança
Horario: 17:30 (ARG/URU) 16:30 (CHI) 15:30 (COL/ECU/PER) 14:30 (MEX)
Liga de Paraguay
Nacional vs. Deportivo Recoleta
Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX)
General Caballero JLM vs. Libertad
Horario: 18:30 (ARG/URU) 17:30 (CHI) 16:30 (COL/ECU/PER) 15:30 (MEX)
Primera B de Argentina
Excursionistas vs. Deportivo Merlo
Horario: 15:30 (ARG/URU) 14:30 (CHI) 13:30 (COL/ECU/PER) 12:30 (MEX)
Primera C
Camioneros vs. Cañuelas
Horario: 14:00 (ARG/URU) 13:00 (CHI) 12:00 (COL/ECU/PER) 11:00 (MEX).
Segunda División de España
Deportivo La Coruña vs. Sporting Gijón
Horario: 11:15 (ARG/URU) 10:15 (CHI) 09:15 (COL/ECU/PER) 08:15 (MEX)
Real Zaragoza vs. Real Valladolid
Horario: 13:30 (ARG/URU) 12:30 (CHI) 11:30 (COL/ECU/PER) 10:30 (MEX)
Málaga vs. Granada
Horario: 16:00 (ARG/URU) 15:00 (CHI) 14:00 (COL/ECU/PER) 13:00 (MEX).