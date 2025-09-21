En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con la presencia de Gustavo Quinteros, Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en la fecha 9 de la zona B del Torneo Clausura 2025.

El gol visitante llegó a los 37 minutos tras un contragolpe que resolvió Facundo Gulli mano a mano con Rodrigo Rey, y en el segundo tiempo, a los 23 minutos, un córner de Santiago Montiel culminó en autogol de Nicolás Tripichio para establecer la paridad, resultado que se mantuvo hasta el final.

En la próxima fecha, el Rojo visitará a Racing en el clásico de Avellaneda el domingo 28 de septiembre a las 15:15, y San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz el sábado 27 a las 16:45.