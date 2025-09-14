River logró este sábado entonarse antes de su serie con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: con algunos suplentes, venció por 2-1 a Estudiantes y dejó a un local con mayoría de titulares preocupado de cara a su cruce con Flamengo por la misma instancia y por la lesión de Leandro González Pírez.

El equipo de Marcelo Gallardo arrancó inspirado y acertó en sus primeras dos llegadas con Giuliano Galoppo y Nacho Fernández, pero a los 39' vio la roja Lucas Martínez Quarta y empezó otro partido que pasó por la tensión, el asedio pincha y terminó caliente, más allá del tardío descuento de Santiago Núñez.

El Millonario llegó a los 18 puntos en la cima del Grupo B del Clausura; el León, con 12, deberá cuidarse para mantenerse entre los ocho.

Mirá el resumen y goles

