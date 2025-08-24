Lo que parecía ser un pasatiempo, de repente terminó en tragedia. En la ciudad cordobesa de Villa Dolores, específicamente en el departamento de San Javier, un hombre se descompensó el sábado a la tarde y murió en pleno partido de fútbol.

La víctima tenía 49 años y se encontraba disputando un encuentro en una cancha de fútbol sobre la calle Almirante Brown. Al descompensarse, inmediatamente fue trasladado hasta un centro de salud regional. “Tras ser asistido en dicho nosocomio, facultativos constataron su deceso, diagnosticando muerte súbita”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

En la provincia de Río Negro, un hombre de 58 años falleció durante un partido del torneo comercial Don Pedro, evento deportivo de amplia convocatoria en la región. El episodio se registró en el predio deportivo La Finca, en Cipolletti, y generó consternación entre los asistentes.

La víctima, identificada como Héctor González, se desempeñaba como docente en Cinco Saltos e integraba el equipo Gimnasio Crear. De acuerdo con los organizadores, González sufrió una descompensación mientras transcurría el encuentro.

Entre los presentes se encontraba un médico, quien procedió a intubar al jugador y solicitó el arribo de una segunda ambulancia del servicio Siarme, además de la que ya había en el lugar, para continuar con la asistencia.

Tras el incidente, la organización del torneo Don Pedro expresó sus condolencias y suspendió de manera temporal las actividades previstas para el resto de la jornada.

Los antecedentes

El mes pasado sucedieron dos hechos similares. El 6 de julio, un hombre de 47 años murió mientras jugaba un partido de fútbol correspondiente a la categoría Máster “A” de la Liga de Veteranos de Trelew. El hecho se produjo en un complejo ubicado cerca de la Ruta Provincial N°7, donde el encuentro transcurría con normalidad hasta que ocurrió la tragedia.

Según informó el medio local ADNsur en ese momento, el episodio tuvo lugar cerca de las 16:20, en la cancha N° 5 del complejo deportivo. Un testigo informó que el hombre, integrante de un equipo de Rawson, participaba en el torneo de fútbol para veteranos cuando sufrió una descompensación en el campo de juego.

El portal de noticias señaló que el jugador fallecido fue identificado como Claudio Ramón, integrante del equipo Juventus de Rawson y miembro de la Prefectura Naval Argentina. La comisión directiva de la liga local señaló que se solicitó de inmediato una ambulancia y se comenzó a asistir al jugador. El mismo fue trasladado al Hospital Zonal de la ciudad, pero llegó sin signos vitales.

Dos días después, falleció un jugador de la Liga de Veteranos de Fútbol, en San Pedro de Jujuy, durante un partido en la cancha municipal de “La Mielera”.

De acuerdo con la información recabada por El Tribuno de Jujuy, Vicente Figueroa, de 62 años y domiciliado en el barrio Santa Rosa, salió de su casa en horas de la tarde para disputar un encuentro con su equipo, Libertad Senior 55.

Poco después de las 17, la Policía recibió el aviso de que un hombre había sufrido una descompensación en pleno partido. El encargado del predio informó a los agentes que el jugador ya había sido trasladado de urgencia al Hospital “Dr. Guillermo C. Paterson”.

En el nosocomio, los profesionales médicos comunicaron a los uniformados que, pese a los esfuerzos realizados, no lograron salvarle la vida y falleció mientras se le practicaba reanimación cardiopulmonar.

Un mes antes, en la provincia del Chaco, un futbolista del club Don Orione de Barranqueras, identificado como Enzo Arlando Pitau, de 35 años, sufrió una descompensación repentina en pleno campo de juego y falleció minutos después en el hospital local. El hecho ocurrió en la localidad chaqueña de Machagai, en el marco del Torneo Federativo.

De acuerdo con la información oficial y los videos que circularon por las redes sociales, al minuto 41 del primer tiempo, Pitau fue a disputar una pelota, la trabó y cayó al pasto. Se levantó para seguir jugando, dio unos pasos y cayó desplomado al campo de juego.

Al percibir la emergencia, se puso en marcha el protocolo sanitario estipulado para este tipo de eventos. El jugador fue llevado en un vehículo particular al hospital de Machagai, situado a pocas cuadras del club. Pero, pese a los intentos de reanimación por parte del personal médico de turno, los facultativos confirmaron el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio no traumático.

En marzo, en La Plata, Sebastián Eduardo Casas, de 46 años, perdió la vida tras desvanecerse mientras jugaba en un partido. El suceso ocurrió en medio de un campeonato vecinal para adultos mayores de 40 años conocido como "La Superliga FTB" y que se disputa en un predio que se encuentra ubicado en la intersección de las calles 189 y 66, en la localidad de Olmos.

Casas, conocido por sus compañeros y organizadores como “Mencho”, se encontraba disputando el partido cuando repentinamente comenzó a sentirse mal.

A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros y del equipo médico del lugar, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Lamentablemente, los médicos confirmaron su deceso.

El caso conmovió profundamente a la comunidad que disputa este campeonato en la ciudad de La Plata. Casas era un jardinero que trabajaba para la Municipalidad local realizando trabajos de mantenimiento de espacios verdes y los días sábados era habitual verlo como futbolista amateur en el predio de Olmos.