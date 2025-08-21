Tras 88 años, Mercedes-Benz vuelve al Turismo Carretera

En la próxima fecha del Turismo Carretera, que se disputará en el autódromo de Buenos Aires, Mercedes-Benz anunciará oficialmente su regreso a la categoría más importante de Sudamérica y a la más convocante del automovilismo nacional.

La presentación se realizará durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto, con un acto especial ante la prensa y el público. El proyecto contará con dos autos que serán conducidos por Otto Fritzler y Diego Azar, bajo la atención técnica del equipo Maquin Parts Racing. Además, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto Open Cars —representación oficial de la firma en Argentina— dará detalles sobre esta nueva etapa de la marca en el país.

Una vuelta con historia

La presencia de Mercedes-Benz en el TC no será un debut, sino un regreso histórico. En el primer campeonato disputado en 1937, el piloto santafesino Luis Brosutti compitió con un Mercedes y finalizó segundo, detrás del Ford de Eduardo Pedrazzini, campeón de aquella temporada inaugural.

Ahora, 88 años más tarde, la Estrella vuelve a brillar en el Turismo Carretera. La llegada de Mercedes se suma a la de Toyota —incorporada en 2022—, ampliando a seis las marcas oficiales que dirán presente en el certamen: Chevrolet, Ford, Dodge, Torino y Toyota.