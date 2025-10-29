Nicolás Lamolina fue el encargado de dirigir el partido entre Barracas y Boca en la cancha del "Guapo" por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El partido tuvo algunas polémicas, entre ellas la temprana expulsión de Iván Tapia, jugador de Barracas e hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Tras este polémico duelo, Federico Beligoy decidió no incluir a Lamolina entre los árbitros que repartirán justicia en la fecha 14.

Al comienzo del partido entre Barracas y Boca, Tapia y Leandro Paredes tuvieron un encontronazo que resultó en amarilla para ambos.

Unos minutos después, Tapia fue al piso nuevamente contra el campeón del mundo y Lamolina le mostró la segunda amarilla dejando a Barracas con 10 jugadores. El VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no permite revisar dobles amonestaciones.

Otra polémica fue cuando Rafael Barrios golpeó a Miguel Merentiel generando reclamos de todos los jugadores del "Xeneize".

Por estas acciones y el manejo del partido, Nicolás Lamolina no fue designado para dirigir en la próxima fecha del fútbol argentino.

Mariano Closs apuntó al arbitraje de AFA

El periodista apuntó fuerte contra la Asociación del Fútbol Argentino luego de que Nicolás Lamolina no fuera designado para dirigir tras el polémico Barracas Central-Boca, donde expulsó al hijo del presidente de AFA.