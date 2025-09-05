Tras la desafiliación de Copa Sudamericana, Independiente emitió un durísimo comunicado contra CONMEBOL

Independiente emitió un comunicado contundente tras la decisión de la CONMEBOL de eliminar al club de la Copa Sudamericana, tras los graves incidentes ocurridos en el partido con Universidad de Chile. En la misiva, publicada en sus redes sociales y firmada por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, la institución califica la resolución como una condena injusta y afirma que la entidad continental habría desconocido sus propios reglamentos vigentes al aplicar la sanción.

El texto repudia además la decisión del máximo organismo del fútbol sudamericano y responsabiliza en forma directa a su titular, Alejandro Domínguez. Bajo la consigna “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, el club expresó su profundo malestar por lo que considera un fallo erróneo que afecta la trayectoria deportiva y la imagen de la institución. Como medida de protesta, Independiente exige la eliminación inmediata de toda referencia al club en el Museo de la CONMEBOL mientras Domínguez permanezca en la presidencia, y reclama la restitución de los elementos cedidos por la institución para ser exhibidos allí.

El comunicado subraya que no se acepta que objetos representativos del club estén expuestos en un ámbito que, según afirma, contradice los valores que los hicieron posibles. La decisión de la CONMEBOL y la respuesta del club abren ahora un nuevo capítulo de debate institucional y deportivo en la región. Queda por verse si habrá gestos de mediación, apelaciones o medidas complementarias por parte de las partes involucradas, y cómo impactará esta situación en el calendario e institucionalidad del fútbol sudamericano.