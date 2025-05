La Bombonera se vistió de gala una vez más para una noche con clima copero. Con la abstinencia de Libertadores, los hinchas hicieron una tregua, cerraron la grieta por un rato y se unieron en un grito único para tirar adelante al equipo de Mariano Herrón. No alcanzó: el nivel de Boca volvió a estar por debajo de lo esperado, perdió con Independiente y quedó afuera de otro certamen. Se fueron abucheados casi todos los futbolistas (solo se salvaron dos) y la comisión directiva, con Juan Román Riquelme como cabeza, fue insultada.

El Alberto J. Armando estuvo explotado en la noche de lunes. Desde temprano, con el ingreso de los jugadores para hacer los ejercicios precompetitivos, los fanáticos boquenses picaron el duelo con los Rojos. “El que no salta, se fue a la B”, fue el cántico con el que recibieron a los visitantes. Enseguida, volvieron a recordar su descenso: “Los grandes no descienden, los grandes no descienden…”, más la coreografía del “suben y bajan” con los brazos extendidos de arriba hacia abajo. Los dirigidos por Julio Vaccari, concentrados en su tarea, no respondieron. Llamó la atención que la mesa chica del presidente Néstor Grindetti -incluido él- estuvo varios minutos pisando el campo de juego en la previa.

Aplausos para pocos

Esta vez, cuando las voces del estadio nombraron a los jugadores locales, los aplausos fueron amesetados. Solamente se destacaron tres nombres en los que subió el tono del golpeteo de palmas: con Milton Delgado, Milton Giménez y Miguel Merentiel, capitán improvisado ante las ausencias de Edinson Cavani y Marcos Rojo. Además, hubo silbidos para Tomás Belmonte, uno de los más resistidos de los últimos tiempos, así como también para Carlos Palacios.

La salida de los equipos, entre chicanas a Independiente y aliento para los propios, fue con show de fuegos artificiales y humos con los colores característicos. Sin divisiones, como se propuso desde las cuentas oficiales en la previa: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”. Las expectativas estaban renovadas a pesar de la última floja presentación contra Lanús con angustiante clasificación en tanda de penales. Pero la noche iba a estar cruzada para los de azul y oro…

El minuto a minuto de la eliminación de Boca:

4′ PT: Merentiel tiene la primera llegada clara, pero Rey responde. Enseguida Milton Delgado quita en el medio y sostiene a Boca en ataque. La Bombonera empuja: “Dale, dale, dale, dale Bo”.

12′ PT: Montiel la pisan y lo chocan. Hinchas ubicados en los palcos y las populares Sur se la agarran con el 7 de Independiente como si fuera su primo Gonzalo, identificado con River. El zurdo del Rojo le reclama al árbitro Ramírez, que deja seguir.

15′ PT: Explosión por el gol de Merentiel… pero había offside. “Y vamos los Xeneizes que La 12 te va alentar, todos de la cabeza nadie la puede parar”, cantan.

21′ PT: Primeros aplausos para Ayrton Costa por un cierre contra el costado donde anula a Montiel. El público también juega su partido y realza la tarea del reemplazante de Marcos Rojo.

27′ PT: Costa recolecta más aplausos por barrer vehemente pero limpiamente a Loyola.

29′ PT: Se lucha y mete mucho, pero se juega poco. Por eso a Delgado lo vitorean por ganarle la posición a Loyola pese a su contextura física menor.

31′ PT: Primera señal de impaciencia en las tribunas. “Para salir primero, hay que poner más huevo, huevo…”.

34′ PT: Marchesín le ahoga el grito de gol a Giménez y la gente se levanta pese a que la jugada termina en córner para Independiente.

36′ PT: Los hinchas de Boca rezongan a coro a Belmonte porque da un pase hacia atrás que demora el ataque del equipo.

38′ PT: De la desilusión por un mano a mano desperdiciado por Merentiel ante Rey a la silbatina estruendosa para Marcone, quien da un cambio de frente de volea que se va afuera.

40′ PT: La jugada más clara del partido tiene una reacción acorde a la magnitud de la jugada: Palacios se pierde el gol solo debajo del arco tras buena maniobra de Merentiel. El chileno se queda varios segundos en el céspéd, incrédulo por su yerro.

42′ PT: La Bombonera se viene abajo cuando en cancha se calienta el clima entre los jugadores por un fuerte cruce con Milton Giménez de protagonista. El árbitro calma a las fieras.

43′ PT: Marchesín le da un pelotazo a Giménez intentando exponer que no lo dejó sacar rápido. El delantero de Independiente se deja caer por la agresión con pelota. Vuelve a elevarse la temperatura. “Ohhh, Rojo sos cagón”, cantan los hinchas.

46′ PT: Final del primer tiempo. Ni silbidos, ni aplausos. Clima neutral por la actuación local.

1′ ST: La Bombonera se enciende porque Blanco pasa al ataque y es derribado por Vera, que encima se gana la amarilla. “Boca, locura, que tenemos aguante no hay duda”, se entona.

4′ ST: El chileno Palacios se gana los murmullos de todos porque demora un pase y genera otra pérdida. No está lúcido.

11′ ST: Milton Delgado, a esta altura, ya colecciona ovaciones por su cantidad de recuperaciones. Al instante, Zenón queda mano a mano y pierde con Rey. Era offside, pero igualmente los simpatizantes xeneizes reprueban al 22 de Boca.

12′ ST: Cambios en Boca. Aplausos para Ander Herrera y Edinson Cavani, que recibe la cinta de capitán de parte de Merentiel. Silbidos para Belmonte.

19′ ST: Gol de Independiente. La Bombonera se enmudece unos segundos. Los jugadores del Rojo festejan cerca del córner que une a la popular baja contigua a La 12 y la platea baja. Cae un petardo en el campo de juego cerca de esa zona. Battaglia se la agarra con sus rivales porque demoran la vuelta a su campo. El árbitro pone paños fríos.

20′ ST: “Movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder”, suena. Justo antes del gol, el tema que sonaba era “ohhh, vamos Boca, vamos, ponga huevo, que ganamos”.

24′ ST: Zenón es reemplazado por el Changuito Zeballos y es silbado como nunca antes. Los hinchas aprovechan el parate para tratar de encender a sus jugadores: “Y vamos Boca no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar…”.

30′ ST: “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”. Boca, en cancha, no da respuestas.

33′ ST: Otro cambio en Boca. Otra silbatina generalizada. Se va el chileno Palacios, que es fuertemente reprobado. También sale Milton Delgado, que es ovacionado. Ingresan Velasco y Alarcón, envueltos en indiferencia.

35′ ST: “Hay que poner, Boca, hay que poner, Boca, hay que poner un poco más de huevo…”.

37′ ST: El tema recurrente es “poner huevo”, pero al equipo de Herrón lo que le falta es juego e ideas para quebrar a un Independiente que se va enamorando de la diferencia mínima. “Hay que poner un poquito más de huevo, y todos juntos la vuelta vamos a dar”.

42′ ST: Rodrigo Rey roba unos segundos en un saque de arco y Ramírez lo amonesta. Le tiran un proyectil y demora más su saque porque lo saca del campo. La cancha es un manojo de nervios, ansiedad y resignación.

44′ ST: Ayrton Costa se encuentra con una pelota en el área y remata desviado de volea. La gente casi no se lamenta porque teme que el final está escrito y no le es favorable a Boca.

45′ ST: Nicolás Ramírez adiciona seis minutos más y Boca entra en desesperación. Marchesín va a buscar dos córners al área rival. En el primero, finje una infracción. En el segundo, queda mal parado e Independiente sale de contragolpe. La mala terminación del ataque, con un pase en clara posición adelantada ante la ausencia del arquero xeneize, hace que le invaliden el segundo gol a Galdames. Ya no queda más tiempo...

51′ ST: Final del partido. Los silbidos aturden. El cántico es espontáneo: “Ohhh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”. A los pocos segundos, desde la platea se agita otra vez: “La comisión, la comisión, se va a la puta, que lo parió”. Aunque el fastidio es mayor que en la previa de los penales contra Lanús, el cántico es menos explosivo en esta ocasión. Igual, se hace sentir. Mientras los jugadores son envueltos entre silbidos, insultos y reclamos camino al túnel, La 12 se muestra incondicional: “Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo Bostero, porque a Boca lo quiero...”. Alan Velasco une las palmas de sus manos y pide perdón. El único que recibe aplausos es Ayrton Costa, uno de los últimos en irse. El público se retira, lentamente, resignado. No hay ánimos ni consuelos para el peor semestre de la era Riquelme como dirigente. La gente le dejó claro su mensaje a Román: la paciencia se agotó y quieren cambios. El plantel llega al hotel en Puerto Madero y una decena de hinchas le propina insultos. Tendrán libre la jornada de martes. En las próximas horas, Herrón será corrido de su cargo y el Consejo de Fútbol buscará nuevo DT para el Mundial de Clubes.