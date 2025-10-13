San Martín quedó afuera del Reducido tras perder con Deportivo Morón y en el aeropuerto, el presidente del club, Rubén Moisello, habló con claridad sobre la situación institucional y deportiva. “Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva y determinar los pasos a seguir. Estamos golpeados, dolidos. Necesitamos dejar que pase un poco la bronca y definir con la cabeza fría”, dijo el dirigente.

Moisello confesó que lo ocurrido lastima a la dirigencia y a la hinchada: “Es todo muy reciente y estamos bastante golpeados, doloridos. Necesitamos dejar que pase un poquito, la calentura, toda la bronca que tenemos encima y definir los pasos a seguir”. En su balance, el presidente admitió que lo deportivo fue el talón de Aquiles: “En lo deportivo fue el punto flojo, no pudimos lograr el ascenso y los resultados están a la vista”.

Sobre el entrenador Mariano Campodónico, Moisello señaló que primero la comisión debe definir una postura institucional para luego conversar con el técnico: “Todo depende, hay que charlar con él. Primero tenemos que definir nosotros respecto a la actitud nuestra respecto a lo que sigue y una vez que nosotros determinemos nuestros pasos, nuestra propia actitud, veremos”.

Reconoció que la posibilidad de elecciones anticipadas no fue descartada: “Siempre está presente. El hincha y el socio de San Martín, la mayoría, nos dicen que sigamos, pero también hay un cierto cansancio y hay que evaluar la actitud a tomar”. Sobre su propia continuidad, Moisello fue contundente: “Yo no, la verdad creo que máximo puedo hacer en estas circunstancias es terminar el mandato”. El club enfrenta ahora decisiones rápidas pero pensadas, con la necesidad de calmar los ánimos y planificar el rumbo para la próxima temporada.