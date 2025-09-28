Tras la eliminación en la Libertadores, River recibe a Riestra en busca de la punta

Luego de su eliminación en la Copa Libertadores, River buscará recomponerse este domingo, desde las 18, frente a Deportivo Riestra en el Monumental. Pablo Echavarría será el juez del encuentro que televisará ESPN Premium.

El “Millonario”, que marcha segundo a un punto del líder, buscará alcanzar la cima antes de enfrentarse a Racing en la Copa Argentina, en las únicas dos competencias que disputará de acá a fin de año, las cuales se han transformado en sus principales objetivos.

Para reencontrarse con su público, Marcelo Gallardo realizaría cambios en el once, con los regresos de Fabricio Bustos y Milton Casco a los laterales, siendo que Montiel y Acuña tendrán descanso. Por otra parte, Paulo Díaz volvería a acompañar a Lucas Martínez Quarta en la defensa.

En la zona media, sin Enzo Pérez y Juan Portillo, ambos lesionados, podrían aparecer Santiago Lencina y Agustín De la Cuesta, que debutó en Tucumán. En la delantera, Borja y Colidio pelearían por saber quién acompañará a Maxi Salas.

El “Malevo”, por su parte, llega en alza al Monumental: hace cinco partidos que no conoce la derrota y viene de hilvanar cuatro victorias consecutivas, aunque su versión fuera del Bajo Flores no es la mejor. Para jugar en Núñez, Gustavo Benítez dispondría de los mismos once que vienen de vencer a Gimnasia de La Plata.

Posibles formaciones

- River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristián Paz, Miguel Barbieri; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Deportivo Riestra?

El partido se disputará el domingo 28 de septiembre a las 18:00 en el Estadio Más Monumental.

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs Deportivo Riestra?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.

La terna arbitral de River vs. Riestra