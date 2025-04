Tras la suspensión por lluvia: ¿cuándo se jugará Atlético-Independiente?

Como consecuencia de una intensa lluvia que afectó a Tucumán y no parece tener intenciones de cesar, el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura, fue suspendido por el árbitro, Darío Herrera. Así, la cuestión ahora pasa por saber cuándo se llevará adelante el encuentro, clave para definir las posiciones en la Zona B.

Durante las horas previas al partido, la lluvia asomó de manera amenazante y, ya para el momento de la entrada en calor de los equipos, el campo de juego estaba completamente anegado. Así, desde el plantel del Rojo aseguraban que la zona en la que trabajaron tenía "piletas de agua", mientras que Herrera recorría el campo de juego, intentando hacer rodar la pelota sin éxito.

Después de dos revisiones de la cancha -una de ellas, junto al presidente del Rojo, Néstor Grindetti-, Herrera tomó la decisión de suspender el encuentro, dado que la pelota no rodaba, las áreas estaban anegadas y peligraba la integridad física de los jugadores. Curiosamente, los dos planteles se enteraron de la novedad cuando se disponían a salir por el túnel, ya cambiados para el partido.

"La cancha está bastante complicada. El pronóstico dice que va a llover un largo rato. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en las áreas, en las líneas de gol... puede complicar mucho el partido y la integridad física de los jugadores. En estas condiciones es bastante complicado. El partido no arranca, veremos qué decisión toman para cuando se juegue, pero eso ya no es decisión de nosotros", sostuvo Herrera, al momento de confirmar la suspensión del partido.

Las posibilidades para jugar el partido entre Atlético Tucumán e Independiente

Con la decisión de suspender el partido ya tomada, la cuestión ahora pasa por definir cuándo se llevará adelante el duelo, en medio de la definición de la fase de grupos en el Torneo Apertura 2025. Ante los micrófonos de TyC Sports, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se anticipó y sostuvo que la única posibilidad viable sería entre los duelos del Rojo ante Deportivo Riestra y Rosario Central, por las fechas 15 y 16.

"La única fecha que nos queda, de memoria, es entre los partidos con Riestra y Central. Es la única semana que tengo en la cabeza en la que no tenemos Copa Sudamericana en el medio. Recién me comentaban que Atlético tiene un partido ese lunes, así que tendremos que ver cómo hacemos sintonía fina para que nadie salga perjudicado", sostuvo Grindetti, haciendo alusión al duelo entre el Decano y Godoy Cruz pactado para el lunes 28 de abril. /TyCSports