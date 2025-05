Tras la titularidad de Franco Colapinto, aseguran que Alpine planea sumar a un experimentado piloto

En el mundo de la Fórmula 1, los movimientos de pilotos son siempre motivo de atención, y esta vez no es la excepción. Con el reciente anuncio de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine, el equipo francés no se detiene y ya está mirando hacia la próxima temporada.

El piloto que despertó el interés de Alpine

Uno de los nombres que ha comenzado a circular en el paddock es el del experimentado piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, quien quedó sin equipo tras su salida de Red Bull a finales de 2024. Pérez, con 35 años y una vasta trayectoria en la Fórmula 1, ha competido en 281 Grandes Premios a lo largo de su carrera, vistiendo los colores de diferentes escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Según lo informado por el portal especializado The Race, ya se han dado los primeros pasos hacia una posible contratación de Checo por parte de Alpine, lo que ha generado un revuelo considerable en el ambiente de la competición. Las conversaciones entre el mexicano y Alpine no son nuevas; se iniciaron en 2024 cuando se supo que Pérez no continuaría en Red Bull. Sin embargo, esta vez parece haber un interés renovado, con Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, involucrado en las negociaciones para proyectar un futuro con el piloto.

Por ahora, Alpine está centrado en evaluar a sus pilotos actuales, especialmente a Colapinto, quien ha sido confirmado para las próximas cinco carreras. Además, la atracción por Checo no solo radica en su experiencia, sino también en el respaldo económico que trae consigo. Su principal patrocinador, Carlos Slim, estuvo presente en el Gran Premio de Miami, lo que sugiere que hay un interés genuino en definir el futuro de Pérez en la F1. significativa para demostrar su valía en las próximas competencias.