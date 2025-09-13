Emiliano “Dibu” Martínez fue la figura en el empate 0-0 que Aston Villa consiguió este sábado ante Everton por la Premier League. Tras un intento frustrado de fichar por el Manchester United, el arquero se quedó en Villa Park y respondió con atajadas clave que sostuvieron el punto para su equipo. El partido tuvo un inicio intenso y el Dibu respondió desde temprano: a los siete minutos voló y sacó al córner un cabezazo de Beto que apuntaba al ángulo.

Más adelante tuvo otra intervención decisiva frente a Jack Grealish, cuando despejó con el pie derecho una situación clara de gol. A lo largo de los 90 minutos Martínez mostró seguridad y reflejos, manteniendo la valla invicta por segunda vez en la temporada —la otra, ante Newcastle en la primera fecha—. El resultado suma para un Villa que no comenzó bien la campaña y necesita puntos para alejarse de la zona baja.

Al finalizar el encuentro el arquero fue ovacionado por los hinchas que se ubicaron en una de las tribunas: se tocó el pecho, mostró el escudo y manifestó con gestos su intención de quedarse en el club. Para la parcialidad, Martínez sigue siendo uno de los referentes más queridos del equipo.